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Voleybol Grup müsabakaları başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Gurup eleme müsabakaları Erzincan’da başladı. Müsabakalarda Erzincan, Sivas ve Erzurum Yıldız Erkekler Voleybol takımları birincilik için mücadele verecekler.

Voleybol Grup müsabakaları başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Gurup eleme müsabakaları Erzincan’da başladı. Müsabakalarda Erzincan, Sivas ve Erzurum Yıldız Erkekler Voleybol takımları birincilik için mücadele verecekler.

29 Mayıs 2018 Salı 11:30
Voleybol Grup müsabakaları başladı

Erzincan 13 Şubat spor salonunda üç gün sürecek olan Yıldız Erkekler Gurup eleme müsabakaları, Erzincan Sivas ve Erzurum Yıldız Voleybol takımlarının katılımı ile başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Şefik Akçan turnuva ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Gurup eleme müsabakaları Erzincan’da başladı.İlimiz Erzincan ile birlikte Sivas ve Erzurum’un birer takımı olmak üzere üç takım gurup müsabakalarını oynayacaklar. Müsabakalar sonucunda birinci olan takım İlini temsilen Türkiye şampiyonasına katılacak.Turnuvada mücadele eden takımlarımıza başarılar dilerim” dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaErzincanVoleybolYıldız Erkekler
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