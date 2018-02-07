VOLEYBOL CAMİASININ AFRİN DUYARLILIĞI

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemciler Derneğinin organize ettiği kampanyada Mehmetçiğe kayısı gönderilecek. Dernek başkanı Furkan Salduz yaptığı açıklamada, “Sınırlarımız içerisinde ve dışında vatanımızı her türlü şer odağından korumak için görev yapan Mehmetciğimize yurt genelinde ve ümmetçe yapılan maddi manevi desteğe bizler de dernek olarak Malatya’mızın kayısısını göndermeye karar verdik. Voleybol hakemlerimizden ve ailelerinden gelen bu anlamlı teklife dernek olarak duyarsız kalmadık. Beklentilerin üzerinde gördüğümüz bu destek ziyadesi ile bizleri memnun etti. Bu konuda emeği geçen voleybol camiasına teşekkür ediyorum. Bu hareketin tüm insanlığa örnek olmasını diliyoruz. Askerlerimize her şeyin en özeli layık ama karınca kararınca bu desteği verebildik. Allah Kahraman Mehmetçiğimizi ve bu yolda canı ve malı ile mücadele eden herkesi korusun.” İfadelerini kullandı.busabahmalatya.com