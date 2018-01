VOLEYBOL CAMİASI TEK YÜREK!

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği üyeleri düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya İl hakem kurulu sekreteri Rıdvan Bozyiğit, İl hakem kurulu üyeleri Adem Bulduk, Mikail Şimşek ve Eyüp Şahin, gözlemciler İsmail Şahin, Numan Öz ve dernek üyeleri katıldı.

Akşam yemeğinin ardından konuşan Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği başkanı Furkan Salduz, göreve 3 ay önce seçildiklerini hatırlatarak, yönetim kurulu olarak kısa sürede önemli işlere imza attıklarını kaydetti. Salduz, “Derneğimizin eski yönetiminden 3 ay önce görevi devir aldıktan sonra, yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber daha iyi hizmet verebilmenin uğraşısı içerisindeyiz. Kısa sürede önemli seçimler yaşadık. Ankara’da gerçekleştirilen Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Kongresine katıldık. Malatyalı dört üyenin federasyon yönetimine seçilmesi bizler için gerçekten büyük bir şanstır. İlimizde voleybol branşının gelişmesi adına çok çalışıp elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hakemler olarak her zaman voleybolun sorunlarıyla alakalı her konunun takipçisi olacağız. Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemciler Derneği olarak hakem arkadaşlarımızın karşılaştıkları zorlukların aşılması konusunda her zaman yanlarında olacağız. Federasyon ile olan iletişimimiz çok iyi bir aşamadadır. Her ay düzenli şekilde Ankara’da yapılan toplantılara dernek olarak bizlerde katılıyoruz. Bugün ki yemekli toplantımızı üyelerimizle ve aileleriyle bir arada olmak adına tertipledik. Bu yönde sosyal aktivitelerimiz birçok etkinlikle devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

Malatya Valisi Ali Kaban ile voleybol hakemlerini temsilen arkadaşlarımızı bir görüşme yaptıklarını ifade eden Furkan Salduz, “Kendileri bizi makamında gayet sıcak şekilde ağırladılar. Kendileri liseli yaşlarında voleybol oynadığını bizlere belirtti. Bizlerde Malatya’da voleybol için neler yapılabilir o konularda bilgi alışverişinde bulunduk. İlerleyen zamanda ilimizde voleybol için inşallah güzel günler bizleri bekliyor. Federasyon başkanımız Akif Üstündağ ve Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Aziz Yener Malatyalıdır. Akif beyin Malatya için çok güzel projeleri var. Bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptığını öğrendik.” şeklinde konuştu.

