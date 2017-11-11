11 Kasım 2017 Cumartesi

Voleybol çalışmaları sürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol okulunun Malatya’daki faaliyetleri devam ediyor.

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:48
Voleybol çalışmaları sürüyor

  Özel bir okulun spor salonunda, 3 antrenör nezaretinde hafta sonları yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen okulda sporculara voleybol temel eğitimleri veriliyor. 6-12 yaş arası öğrencilerin ücretsiz eğitim aldıkları okuldan çıkacak yetenekli sporcuların voleybol sporuna kazandırılması hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fabrika Voleybol okulu Malatya sorumlusu Muhammet Çatar, “Gerçekten önemli bir proje hayata geçirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun bu anlamda Malatya’yı pilot iller arasına alması büyük bir gurur. Öğrencilerimiz hafta sonları aileleriyle birlikte gelip, voleybolun temel bilgilerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bu anlamda 3 antrenörle birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu okulun Türk voleyboluna çok şey katacağı inancındayım. İnşallah bu semerelerini yakında zamanda göreceğiz” diye konuştu.

İHA
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