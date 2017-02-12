Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak Denizlispor müsabakası öncesi kulüp tarafından çekilen kısa videoyla taraftarını maça davet etti. Ev sahibi olduğu maçı şehrinden uzakta oynayacak olmasına rağmen taraftar avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılı takımda futbolcular, teknik heyet ve sağlık ekibi çekilen videoda "Haydi Vodafone Arena'ya" diyerek, taraftara çağrıda bulunuyor.

Yabancı futbolcuların da Türkçe konuştuğu videoda kapanışı Teknik Direktör İrfan Buz yapıyor. Malatyalıları maça davet eden Buz, “Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya. Sizleri bekliyoruz, sizleri seviyoruz, sizlerle birlikte inşallah 3 puanı alacağız” diyor. Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor müsabakası yarın saat 13.00’da Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak.

FATİH AVCI