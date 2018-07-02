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Video Yardımcı Hakem (VAR) bu sezon uygulanacak

Türk hakemlerinin son yıllarda göstermiş olduğu kötü performansın ardından futbolda yaşanan kaosu önlemek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni futbolumuza getirme kararı aldı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) bu sezon uygulanacak

Türk hakemlerinin son yıllarda göstermiş olduğu kötü performansın ardından futbolda yaşanan kaosu önlemek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni futbolumuza getirme kararı aldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:18
Video Yardımcı Hakem (VAR) bu sezon uygulanacak

Türkiye’de ilk olarak Erzurumspor-Ümraniyespor Play Off maçında denenen sistem, ev sahibi ekibin gözden kaçan penaltısını tespit ederek ne kadar gerekli bir uygulama olduğunu gösterdi. Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak. VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak: Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek. VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakemi saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak. Hakem hatalarının ve kararlarının aşırı derecede tartışıldığı Türkiye’den başka bir ülke yoktur. Dünya Kupası’nda VAR’ın başında görev yapan hakemler maçın hakemine yaptıkları uyarılarda hep haklı çıktılar ve sınıfı geçtiler. Bu bağlamda VAR sistemi önümüzdeki yıl Süper Lig’e renk katacak.

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Anahtar Kelimeler:
HakemTÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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