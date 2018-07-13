Vida giderse Sadık’a yol açılacak!

Uzun süredir sarı-kırmızılı oyuncu Sadık Çiftpınar ile ilgilenen Beşiktaş’ın, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in siyah-beyazlı kulüp yönetimine genç oyuncunun transferi için onay verdiği iddia edilirken bu transferin gerçekleşmesi için İstanbul temsilcisinin Yeni Malatyaspor’un kapısını çalacağı belirtildi.