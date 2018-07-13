Vida giderse Sadık’a yol açılacak!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın, Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar için harekete geçtiği öğrenildi. Transferde sessizliğini koruyan siyah-beyazlı takımın yabancı oyuncularının fazla oluşu transferde rotayı yerli oyunculara çevirdi. Hırvatistan Milli Takımında forma giyen siyah-beyazlı savunma oyuncusu Vida’nın uygun teklif gelmesi halinde yönetime satılması konusunda yeşil ışık yaktığı öğrenilen teknik direktör Şenol Güneş’in, Hırvat oyuncunun yerine yerli savunma oyuncusu istediği belirtildi. Güneş’in yönetime sunduğu listede ismi bulunan Sadık için siyah-beyazlı yönetimin kısa zamanda Yeni Malatyaspor yönetimiyle görüşmelere başlayacağı belirtilirken, genç oyuncunun bonservisi için sarı-kırmızılı takıma teklifte bulunacağı ifade edildi.
ÖMER ALİ DELİBAŞ