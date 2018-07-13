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Vida giderse Sadık’a yol açılacak!

Uzun süredir sarı-kırmızılı oyuncu Sadık Çiftpınar ile ilgilenen Beşiktaş’ın, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in siyah-beyazlı kulüp yönetimine genç oyuncunun transferi için onay verdiği iddia edilirken bu transferin gerçekleşmesi için İstanbul temsilcisinin Yeni Malatyaspor’un kapısını çalacağı belirtildi.

Vida giderse Sadık’a yol açılacak!

Uzun süredir sarı-kırmızılı oyuncu Sadık Çiftpınar ile ilgilenen Beşiktaş’ın, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in siyah-beyazlı kulüp yönetimine genç oyuncunun transferi için onay verdiği iddia edilirken bu transferin gerçekleşmesi için İstanbul temsilcisinin Yeni Malatyaspor’un kapısını çalacağı belirtildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:04
Vida giderse Sadık’a yol açılacak!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın, Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar için harekete geçtiği öğrenildi. Transferde sessizliğini koruyan siyah-beyazlı takımın yabancı oyuncularının fazla oluşu transferde rotayı yerli oyunculara çevirdi. Hırvatistan Milli Takımında forma giyen siyah-beyazlı savunma oyuncusu Vida’nın uygun teklif gelmesi halinde yönetime satılması konusunda yeşil ışık yaktığı öğrenilen teknik direktör Şenol Güneş’in, Hırvat oyuncunun yerine yerli savunma oyuncusu istediği belirtildi. Güneş’in yönetime sunduğu listede ismi bulunan Sadık için siyah-beyazlı yönetimin kısa zamanda Yeni Malatyaspor yönetimiyle görüşmelere başlayacağı belirtilirken, genç oyuncunun bonservisi için sarı-kırmızılı takıma teklifte bulunacağı ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 13.07.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSADIK ÇİFTPINAR
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