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Vida 6 maç sonra 11’de

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de karşılaşmaya başladı. Vida, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Vida 6 maç sonra 11’de

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de karşılaşmaya başladı. Vida, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

22 Nisan 2018 Pazar 19:38
Vida 6 maç sonra 11’de

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de karşılaşmaya başladı. Vida, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Josef de Souza’ya yaptığı faul nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla oyun dışında kalan ve tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Pepe’nin yokluğunda Domagoj Vida, ilk 11’de sahaya çıktı. Ligde son olarak 25 Şubat tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisine ilk 11’de çıkan ve ikinci yarının hemen başında attığı kafa golüyle takımına eşitliği getirerek 3-1’lik galibiyette büyük rol oynayan Vida, bir sonraki resmi maç olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçına da ilk 11’de başlamıştı. Hafta içinde oynanan Fenerbahçe derbisinde Pepe’nin kırmızı kart görmesi sonrasında oyuna dahil olan Vida, Yeni Malatyaspor’a karşı ilk 11’de görev alırken, Hırvat stoperin, Pepe’nin cezasının en az 2 maç olarak onanması durumunda Galatasaray karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Sevk edilenler tribünde

Fenerbahçe deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Pepe’nin yanı sıra, raporlar doğrultusunda görevlilere saldırdığı iddiasıyla disiplin kuruluna yine tedbirli olarak sevk edilen Tolga Zengin, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
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