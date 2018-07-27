Ver Murat’ı al Cengiz’i

Transferde istediği noktaya gelemeyen Yeni Malatyaspor, ilginç bir pazarlıkla karşı karşıya kaldı. Sol bekte Cissokho’yu gönderen sarı kırmızılı kulüp aynı mevki için gözünü Boluspor’un genç oyuncusu Cengiz Umut Meraş’a dikti. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile Bolu’da bir araya gelen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli spor yöneticisinden genç oyuncuları Cengiz Umut Meraş’ı resmen istedi. Gevrek’in talebine kendi takımlarındaki stoper eksiğinden bahsederek başlayan Çarıkçı, Gevrek’ten savunma oyuncusu Murat Akça’yı istedi. Takımda stoper eksikliğini belirten Gevrek, Murat Akça’yı veremeyeceklerini bildirince Cengiz’in transferi de şimdilik askıya alınmış oldu.