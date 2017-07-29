29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

“Ver Elini Kardeşim”

Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesi kapsamında gençler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla ‘Ver Elini Kardeşim’ sloganıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Orduzu Turgut Özal Tabiat parkında etkinlik düzenlendi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:10
“Ver Elini Kardeşim”
 Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesi kapsamında gençler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla Malatyalı gönüllü gençler ile Suriyeli gençler Turgut Özal Tabiat parkında piknikte buluştu. Yapılan etkinliğe Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, Gençlik Liderleri ve Gençlik Merkezi üyeleri, Suriyeli çocuk ve Malatyalı gençler katıldı.

AKRANLARIYLA KAYNAŞMALARINI SAĞLADIK
  Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi FINDIKLI “Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında ‘Ver Elini Kardeşim’ sloganıyla faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. İlimiz gençleri ve Suriyeli çocuk ve gençleri bir araya getiren Gençlik ve Spor Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi  kapsamında Gençlik Liderlerimiz ve üye gençlerimiz ile beraber Turgut Özal Tabiat parkında piknikte buluşturduk. Daha sonra gençlerimize çeşitli etkinlikler yaparak kendi akranlarıyla kaynaşmalarını sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerini ilimizde en güzel ve nitelikli şekilde uygulamaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Benzer içerikli projeler önümüzdeki aylarda da  farklı etkinliklerle devam edecektir. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

HABER MERKEZİ
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