Yeni Malatayaspor’un tecrübeli kalecisi Vedat Kapurtu yaşadığı ağır diz sakatlığından sonra ilk kez Malatya’ya dönerek takımla birlikte idmanlarda yer aldı. 5 Eylül 2016 tarihinde yapılan bir idman sırasında ayağı zemine takılan ve dizindeki çapraz bağları kopan kaleci Vedat Kapurtu 160 gün sonra yeniden Malatya’ya geldi. Takımın dün yaptığı idmanda yer alan 38 yaşındaki oyuncunun takımla tüm çalışmalarda yer alması ve düzelmesi sevinç yarattı. Güçlendirme ve fiziksel eksiklerini giderme adına yoğun çalışmalar yapacağı açıklanan tecrübeli eldivenin yeniden takımla birlikte idmanlara katılması takım içinde de memnuniyetle karşılandı.

FATİH AVCI