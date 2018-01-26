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VE DORİA GELDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği ve dün gece İstanbul'a gelen yeni transferi Matheus Doria Macedo’nun ilk sözleri, ‘En büyük Malatya’ oldu. 

VE DORİA GELDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği ve dün gece İstanbul'a gelen yeni transferi Matheus Doria Macedo’nun ilk sözleri, ‘En büyük Malatya’ oldu. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:06
VE DORİA GELDİ

E.Y. Malatyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında Marsiya'dan Doria'yı kadrosuna kattı. Dün gece Atatürk Havaalanı’nda coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılı takımla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayacak.


Bugün Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklanan genç savunmacı, İstanbul’a iner inmez ayağının tozuyla Malatya camiasına ilk mesajını verdi.
Kendisini bekleyen taraftarların gösterdiği ilgiye karşılık Türkçe olarak, ‘En büyük Malatya’ sözlerini kullanan Matheus Doria Macedo, Türkiye’ye büyük başarılar yaşayıp, kalıcı olmak için geldiğini söyledi.

“Türkiye’den başka teklifler de aldım”


Türkiye’den kendisine başka tekliflerin de geldiğini belirten Doria, “Burada olduğum için çok mutluyum. Malatya’nın ne kadar büyük bir kulüp olduğu beni burada karşılayan taraftarından net bir şekilde anlaşılıyor. Transferimle ilgili konuşacak olursam, buraya çok istendiğim için geldim. Türkiye’den başka teklifler de aldım ama söylediğim gibi Malatya beni çok istedi. Türkiye’ye büyük başarılar yaşayıp, kalıcı olmak için geldim” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 26.01.2018 12:09
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