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Vay Bobo vayy!

Ulusal basında çıkan ve birçok spor kanalının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu ‘Bobo Süper Lig’e dönüyor’ şeklindeki haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Vay Bobo vayy!

Ulusal basında çıkan ve birçok spor kanalının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu ‘Bobo Süper Lig’e dönüyor’ şeklindeki haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:01
Vay Bobo vayy!

Bir dönem Beşiktaş’ın da formasını giyen 33 yaşındaki santrafor Deyvison Rogério da Silva (Bobo) ile Yeni Malatyaspor’un her konuda anlaşma sağladığı ve 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edilmişti. Haber kısa sürede yayılmış, ulusal medya ve spor kanalları alt yazılarla transfer haberini son dakika olarak duyurmuştu. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Kulüp yetkilileri herhangi bir anlaşmanın olmadığını net bir dille yalanlarken, çıkan haberlerin maksatlı olarak futbolcunun pazarlanması için yaptırıldığını paylaştı. A-Ligi ekiplerinden Sydney FC takımının formasını giyen Deyvison Rogério da Silva (Bobo) transferinde sona gelindiği ileri sürülürken, kulüpten resmi bir açıklama gelmemişti.

HABER MERKEZİ

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