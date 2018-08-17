Vay Azu vayy!

Kasık sakatlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören Azubuike, gemileri bu kez tam yaktı. Mısır 1. Lig’inden bir takımdan ciddi bir teklif alan Azu, Mısır takımıyla kendi şartlarında anlaştı. Yeni Malatyaspor’dan yönetimin de bonservis konusunda Mısır takımıyla anlaşması durumunda siyahi oyuncu Afrika kıtasının yolunu tutacak. Yine Laliga’dan bir takımla görüşen Azubuike’nin satışından %25 pay eski kulübüne ödenecek. Transfer pazarlığını devam ettiren Yeni Malatyaspor ise Nijeryalı oyuncuyu gözden çıkardı. busabahmalatya.com