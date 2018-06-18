VATANDAŞ ADINA SORUYORUM: EFSANENİN SUÇU NEYDİ?

Fakat insan sormadan da edemiyor?

45 yılda Balkan Kupası, UEFA Kupası, namağlup şampiyonluk, Türkiye 1. Lig üçüncülüğü görmüş efsane Malatyaspor sadece ve sadece 27 milyon net borcu yüzünden, şehrin ileri gelenleri tarafından gözden çıkarılmıştı, peki sadece 8 yıllık mazisi olan Yeni Malatyaspor 26 milyon borca nasıl ulaştı?

Kur farkı, mur farkı ne önemi var?

Efsaneyi kurban seçenler, borcundan dolayı ‘mızrak çuvala sığmıyor kapatalım yenisini kuralım’ diyenler neredesiniz?

Öve öve bitiremediğiniz Divanınıza ne oldu, hani tüzük gereği borçlanılmayacaktı?

Kim yıktı divanı, kim deldi tüzüğü?

Ya şimdi ne yapacağız?

Hadi bunu da kapatalım, “Yep Yeni Malatyaspor’u mu kuralım” diyeceğiz.

Adil Gevrek yönetimleri ‘başarılı-başarısız’ üzerinden gitmiyorum.

Ben bu şehrin kanaat önderlerinin olmadığına inanıyorum.

Dün efsane Malatyaspor’un yıllık 6 milyonluk TFF gelirlerine rağmen 45 yıllık süreçte birikmiş 27 milyon borcuna rağmen kapatalım diyenler bu şehirde ileri gelenler, kanaat önderleri, ortak akılcılardı. Bugün 8 yılda, üstelik yıllık ortalama 50 milyon TFF gelirine rağmen 26 milyon borca ulaşan Yeni Malatyaspor’un bu durumunu izleyip hiçbir tepki vermeyenler de aynı kişiler.

İşte şehrimizin asıl kanayan yarası da bu:

Kanaat önderlerimizin ne kanatları var ne de kanaatleri...

Hem önder değiller hem de duruş sahibi!

Haber-yorum: FATİH AVCI