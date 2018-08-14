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“VAR’da Adalet var”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan galibiyetle aldıklarını söyledi. Maç sonrası yaptığı açıklamada VAR sistemine de değinen Bulut, geçen seneye atıfta bulundu.

“VAR’da Adalet var”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan galibiyetle aldıklarını söyledi. Maç sonrası yaptığı açıklamada VAR sistemine de değinen Bulut, geçen seneye atıfta bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 11:03
“VAR’da Adalet var”

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmanda müthiş bir taraftarın önünde güzel bir oldu. Karşılaşma keşke 11’e 11 oynansaydı. 2. ve 3. golü attıktan sonra rahatladık. VAR uygulamasının adaletli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bu sistem olsaydı daha farklı yerlerde olabilirdik. Takım olarak eksiklerimiz var. Haftaya Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde hazırlanıp diri bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
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