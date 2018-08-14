“VAR’da Adalet var”

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmanda müthiş bir taraftarın önünde güzel bir oldu. Karşılaşma keşke 11’e 11 oynansaydı. 2. ve 3. golü attıktan sonra rahatladık. VAR uygulamasının adaletli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bu sistem olsaydı daha farklı yerlerde olabilirdik. Takım olarak eksiklerimiz var. Haftaya Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde hazırlanıp diri bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.