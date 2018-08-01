VAR sistemi tanıtılacak!

Yeni sezonda uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi Tanıtım Toplantısı bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak VAR Sistemi'nin tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Spor Toto Süper Lig kulüp başkanları katılacak. Medyaya açık olarak gerçekleşecek toplantıda açılış konuşmalarından sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından VAR sunumu gerçekleştirilecek.