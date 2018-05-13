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Van'da Engelliler Haftası kutlandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte İnönü Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Atletizm Yarışmaları'nda birincilik elde eden öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Van'da Engelliler Haftası kutlandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte İnönü Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Atletizm Yarışmaları'nda birincilik elde eden öğrencilere madalyaları takdim edildi.

13 Mayıs 2018 Pazar 13:33
Van'da Engelliler Haftası kutlandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi. 
İlçe protokolünün yanı sıra Altı Nokta Körler Derneği, Van Engelliler Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yoğun bir vatandaş katılımıyla düzenlenen program büyük alkış aldı. Azim, irade ve inanç ile engellerin nasıl aşılabileceğinin gösterildiği programda, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Çiplak da bir konuşma yaptı. 
Müzik dinletisi, ‘Çiçek Abbas’ isimli tiyatro gösterisi, ‘Erik Dalı’ adlı gösteri, ‘Dur Yolcu’ konulu şiir dinletisi, semazen gösterisi ve sıra gecesiyle misafirlere unutulmaz anlar yaşadı. 
Malatya İnönü Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Atletizm Yarışmaları'nda 12, 13, 16, 19, 20 ve 23 yaş grupları kategorilerinde birincilik elde eden Engelsiz Yaşam Akademisinin öğrencilerine madalyaları törenle verildi. 
Katılımcılara çok özel anlar yaşatan program; nohut, pilav ve pamuk şekeri ikramı ile sona erdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
VanMalatyaözel OlimpiyatlarEngelsiz Yaşam
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