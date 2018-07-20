Valilik onay vermezse...

Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonunun 2. Hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor aynı zamanda bu karşılaşma ile taraftarıyla ilk kez bir araya gelecek. Sarı kırmızılı taraftarıyla 94 günlük hasreti Fenerbahçe maçıyla bitirecek Yeni Malatyaspor’u bu maç öncesi kötü bir haber bekliyor.

KUZEY KALE ARKASI BOŞ KALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl oynanan karşılaşmalarda deplasman tribünlerine alınan taraftarlardan dolayı, Kuzey Kale Arkası’nın alt ve üst bölümlerine Malatyalı futbolseverler alınmamıştı. O dönem gerekçe olarak İl Spor Güvenlik Kurulu, statta deplasman takım taraftarıyla, ev sahibi takım taraftarının bulunduğu alanların bir birinden korunaklı bir şekilde ayrılmadığını mazeret olarak sunmuş, güvenlik gerekçesiyle de 7 bin koltuğun boş bırakılmasını sağlamıştı. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında satışa çıkan tüm biletler tükenmesine karşın maçı izleyen biletli izleyici sayısı 20.350 civarında gerçekleşmişti. Kuzey Kale Arkası da tamamen boş kalmıştı.

KULÜP: ‘BİZ TRİBÜNLERİ AYIRIRIZ’ DİYOR!

Bu sezon ise bu uygulamanın dışına çıkılmasını isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Kuzey Kale Arkası’nın da Malatyaspor’lu taraftarlarca doldurulması için Yeni Malatyaspor Kulübü’nü erkenden harekete geçmeye davet etti. Yeni Malatyaspor çalışanları 20 günlük sürede tribünlerin bir birinden korunaklı bir şekilde ayrılabileceğini belirtirken, son kararın yine Malatya Valiliği tarafından verileceğini ifade ettiler. Kuzey Kale Arkası üst ve alt tribünlerinde yaklaşık 6.500 koltuk bulunurken, bu rakamlara güvenlik güçleri için ayrılan yerler de dahil edildiğinde toplam 7000 koltuk Fenerbahçe maçında kullanılamayacak duruma gelecek. Kuzey Kale arkası da boş kalacak.