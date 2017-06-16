16 Haziran 2017 Cuma

Vali Toprak’tan stat müjdesi

Malatya Valisi Mustafa Toprak yeni yapılan stadın eksiklerinin tamamlanması konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci aradı ve sayın spor bakanımızla görüştüklerini, ödenek konusunu çözdüklerini söylediler” dedi.

16 Haziran 2017 Cuma 11:45
Vali Toprak’tan stat müjdesi

 Vali Toprak, yaptığı açıklamada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan stadın eskilerinin tamamlanması için ek bütçe çıkarılması talimatı verildiğini paylaştı.

Toprak, stadın eksilerinin tamamlanması için çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “Sayın bakanım aradı ve sayın spor bakanımızla görüştüklerini, ödenek konusunu çözdüklerini söylediler. Zaten stadımızın TOKİ’den Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri gerçekleşiyor. Eksik birkaç nokta hususunda da sayın bakanımızın talimatıyla birkaç milyon TL’lik ödeneğin de teminiyle birlikte biz de burada o çalışmalara başlayacağız. İnşallah stadımız Ağustos ayında Süper Lig’de güzel maçlar izleyecek durumda olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Makus talihimizi burada, Malatya ile birlikte yendik”
  Vali Toprak, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesini de esprili bir yaklaşımla ele alarak, “Bana bir milletvekilimiz dedi ki, 'Ya sen her gittiğin yerde takımları düşürüyorsun. Diyarbakır’a gittin Diyarbakır düştü, İzmir’e gittin İzmir’de takım kalmadı, hepsi aşağı yuvarlandılar' diye. Ama bizde makus talihimizi burada, Malatya ile birlikte yendik. Süper Lig’e çıkan Malatya hepimizin gururudur. İki şekilde bakmak lazım. Futbol sporda önemli bir güç alanı. Geçmiş dönemde bu başarıları yaşamamış Malatya da burada yeniden var olmak istiyordu. Ülkemize, Malatya’ya Malatyaspor güzel başarılarını gösterecektir. Yönetim bir taraftan teknik heyet, bir taraftan futbolcu transferi gibi işleri yürütüyor. Umuyoruz ki Ağustos ayında güzel bir takımla Malatya kamuoyunun ve de ülkemizin huzuruna çıkarlar. Bu anlamda hepimizin ilave katkı sağlaması gerekiyor. Yani herkes Malatyasporumuzu alkışlıyor ama ekonomik olarak da yanında olmalıyız. Özellikle maçına gitmeliyiz. Bakınız şimdi güzel bir stat yapıldı. 27 bin 44 kapasiteli bu stat çok önemli bir seyirci kapasitesine sahip. Burada baktığınız en önemli maçlarda 7-8 bini bulmadı. Artık Süper Lig’de tüm Malatya halkının katılımıyla da orayı doldurmalıyız” dedi.


İHA
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