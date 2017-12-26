PFDK tarafından 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan başkan Adil Gevrek’in yokluğunda sarı-kırmızılı kulübü 2. başkan Aziz Yalçınkaya temsil etti. Yalçınkaya, Kayserili yöneticiler ve bir dönem Malatya’da da görev yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile birlikte maçı tribünden izledi. Müsabakadan önce her iki takımada şans dileyen Kamçı, Yeni Malatyaspor’un galibiyetinden dolayı sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerini tebrik etti. Malatya kafilesiyle ve taraftarlarıyla yakından ilgilenen Vali Kamçı, Malatyaspor yönetimine yardımcı olmaları gerektiğinde çekinmeden söylemelerini istedi. Kamçı’nın bu vefalı davranışı Malatyalıları memnun etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ