Gerek Malatya gerekse de çevre illerde spor anlamında yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken ASGD Malatya Şubesi, Malatya’da göreve yeni başlayan Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi. ASGD Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, Vali Kaban’a dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktararak, Malatya’daki sportif faaliyetlerde etkin bir rol üstlendiklerini söyledi.

AVCI: BİZ BİR KÖPRÜYÜZ

Avcı, ASGD Malatya Şubesi olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortaklaşa organizasyonlar düzenlediklerini kaydederek, iller arasında düzenledikleri sportif faaliyetler ile dostluk köprüleri kurduklarını ifade etti. Malatya Valisi Ali Kaban ise ASGD’ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarını takip edeceğini söyledi.

Vali Kaban, Malatya Stadyumu ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Antalyaspor karşılaşması öncesi bir toplantı yaptık. Statta maç oynanması için herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Passolig çalışmalarından dolayı TFF maçın Malatya İnönü Stadyumu’nda oynanmasına karar verdi” dedi. Vali Kaban, milli takım arasında çalışmaların tamamlanarak, Bursaspor maçının yeni statta oynanacağını da ifade etti. Ziyarette ayrıca ASGD tarafından Vali Ali Kaban’a üzerinde ‘Önce Fair-Play’ ve isminin yazılı olduğu 44 numaralı ASGD forması hediye edildi. Ziyarette ASGD Genel Başkan Yardımcısı Akif Çelik ve Malatya Şube yöneticisi Ferdi Durdu da hazır bulundu.

HABER MERKEZİ