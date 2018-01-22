ÜZÜNTÜ HAKİM

Küme düşmeme mücadelesi veren turuncu yeşilli ekip, son sete kadar büyük bir çekişme içerisinde geçen maçı final setinde 15-13 kaybederek, grupta büyük bir yara aldı.

Takım son durumu ve Akkuş maçını değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı antrenörü Muhammed Çatar, takımın oturması halinde galibiyetlere başlayacaklarını ifade etti.



“Bu haftadan sonra takım oturunca, bu ligde yenilmeyiz”



Grupta küme düşmeme mücadelesi verdiklerini belirten Çatar, “Ligin üçüncü sırasındaki takımıyla oynadık. Küme düşmemek için uğraş veriyoruz. Yeni oyuncularımızla ilk maçımız. Bireysel hatalar yaptık. Takım olarak yeni yeni toparlanıyoruz. Net konuşuyorum, bu haftadan sonra takım oturunca, bu ligde yenilmeyiz. Taraftarımıza da bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Salonun yarısı doluydu. Biz her hafta oyunumuzun üzerine eklemeye devam edeceğiz. Puanımızı aldık, mutluyuz. Maalesef puan setinde kayıp ettik. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.



“Bundan sonra takımımız daha iyi olacak”



Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman da şansız bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Akkuş Belediyespor ile zorlu bir maç oynadık. Son yıllarda Malatya’nın gördüğü en iyi voleybol müsabakasıydı. Centilmence geçti, her iki takımı da kutluyorum. Üzerimize düşeni yaparak misafir takım oyuncularını ve yöneticilerini en iyi şekilde ağırladık. Bundan sonra takımımız daha iyi olacak. Yeni transferler var. Sezon başında bu transferler olsa takım bu seviyede olmayacaktı. Bugün güzel bir müsabaka oldu. Puanları paylaştık ama galip gelsek daha iyi olurdu. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com