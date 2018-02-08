Üzüntü hakim!

Payas Belediye maçının rahatlamaları açısında önem taşıdığını kaydeden Çatar, “Ligimizde küme düşmeme mücadelesi kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Bizde bu mücadele içerisinde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Giresun deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Bu haftada rahatlamamız açısında kazanmamız gereken bir maça çıktık. Ancak rakibimiz karşısında çok kötü bir oyun sergiledik. Bunun en büyük nedeni Giresun deplasmanından yorgun dönmemizdi. Orada oldukça tempolu bir müsabaka oynadık. Açıkçası bu yenilgiye çok üzüldüm. Çünkü tam oyun anlamında kendimiz toparladığımız bir dönemde geldi bu yenildi” dedi.



Çatar, Pazar günü kendi sahalarında Artvin Arhavi takımıyla karşılaşacaklarını da hatırlatarak şunları söyledi:

“Ligde rahatlamamız adına bir iki maç daha kazanmamız lazım. Pazar günü sahamızda kadrosunda önemli oyuncular barındıran Artvin Arhavi takımını ağırlayacağız. Amacımız bu maçı kazanarak önümüzdeki haftalar öncesinde rahatlamak. Oynayacağımız maça tüm Malatyalı voleybol severleri davet ediyorum. Çok kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan biz oluruz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda saat: 12.00’de Artvin Arhavi takımıyla karşı karşıya gelecek.busabahmalatya.com

