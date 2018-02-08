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Üzüntü hakim!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda sahasında oynadığı Payas Belediye 2011 takımı karşısında 3-0 mağlup olan Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımında üzüntü hakim. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı antrenörü Muhammed Çatar, kazanarak galip gelmek istedikleri maçı kötü oyunla kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Üzüntü hakim!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda sahasında oynadığı Payas Belediye 2011 takımı karşısında 3-0 mağlup olan Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımında üzüntü hakim. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı antrenörü Muhammed Çatar, kazanarak galip gelmek istedikleri maçı kötü oyunla kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 14:40
Üzüntü hakim!

Payas Belediye maçının rahatlamaları açısında önem taşıdığını kaydeden Çatar, “Ligimizde küme düşmeme mücadelesi kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Bizde bu mücadele içerisinde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Giresun deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Bu haftada rahatlamamız açısında kazanmamız gereken bir maça çıktık. Ancak rakibimiz karşısında çok kötü bir oyun sergiledik. Bunun en büyük nedeni Giresun deplasmanından yorgun dönmemizdi. Orada oldukça tempolu bir müsabaka oynadık. Açıkçası bu yenilgiye çok üzüldüm. Çünkü tam oyun anlamında kendimiz toparladığımız bir dönemde geldi bu yenildi” dedi.


Çatar, Pazar günü kendi sahalarında Artvin Arhavi takımıyla karşılaşacaklarını da hatırlatarak şunları söyledi:
“Ligde rahatlamamız adına bir iki maç daha kazanmamız lazım. Pazar günü sahamızda kadrosunda önemli oyuncular barındıran Artvin Arhavi takımını ağırlayacağız. Amacımız bu maçı kazanarak önümüzdeki haftalar öncesinde rahatlamak. Oynayacağımız maça tüm Malatyalı voleybol severleri davet ediyorum. Çok kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan biz oluruz” diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda saat: 12.00’de Artvin Arhavi takımıyla karşı karşıya gelecek.busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 08.02.2018 14:42
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