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“Üzüldüğümüz tek nokta var”!

Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Ankaragücü maçı hazırlıklarının sürdüğü Antalya kampında takımdaki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli takım arası bizim için avantaj oldu. Sakat oyunculardan Erkan Kaş ve Ertaç Özbir aramıza katılırken, Seth’in tedavisi ise biraz daha sürecek” dedi.

“Üzüldüğümüz tek nokta var”!

Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Ankaragücü maçı hazırlıklarının sürdüğü Antalya kampında takımdaki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli takım arası bizim için avantaj oldu. Sakat oyunculardan Erkan Kaş ve Ertaç Özbir aramıza katılırken, Seth’in tedavisi ise biraz daha sürecek” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 17:52
“Üzüldüğümüz tek nokta var”!

Antalya’da verimli bir kamp süreci geçirdiklerini kaydeden Ravcı, “Milli ara hem sakat oyuncularımızın düzelmesi açısından hem de Ankaragücü maçına daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat oldu. Milli maç aralarında bir hafta ara verip maç yapmadığınız zaman bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Bizim için avantaj olan tarafı sakat olan oyuncularımızın bu süre içerisinde iyileşerek takıma dönmeleridir. Erkan Kaş ve Ertaç Özbir takıma katılırken, Seth’in tedavisi ise bir süre daha devam edecek. İnşallah maç gününe kadar tam kadro hazır hale geliriz” değerlendirmelerinde bulundu.

Bu sezon otoriteleri şaşırtarak lige başladıklarını ifade eden Ravcı, “Bulunduğumuz konum itibariyle topladığımız puanları hiç kimse beklemiyordu. Herkes fikstürün zorluğundan bahsediyordu. Neticede bütün takımlarla oynayacağız. Biz hiçbir zaman fikstürümüz zor diyerek farklı şekilde şartlandırmadık. İster içeride oynayın, ister dışarıda Süper Lig’de bütün maçlar her hafta zor geçiyor. Takımlar haftalık olarak performanslarında değişkenlikler gösterebiliyor. Tıpkı üç büyüklerin lige iyi başlayamamaları gibi, bazı takımların sürpriz başlangıçları gibi bizim de başlangıcımız iyi ve renkli oldu. Biz bu durumdan son derece memnunuz. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz tıpkı geçmişte olduğu gibi her maçta bütün gayretlerini gösterdiler. Biz onlara her zaman inandık. Onlar da bizim bu güvenimizi boşa çıkarmadılar. Elbette ki biz kazanmayı herkesten daha çok istiyoruz ama bu her zaman olmuyor. Bizim bu süre içerisinde üzüldüğümüz tek bir nokta var. Artık kendi sahamızda oynadığımız maçlarda o tribünlerin dolmasını istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bunu her defasında kendilerinden rica ettik. Yeni Malatyaspor’un büyük taraftarını her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Eğer Yeni Malatyaspor adına bir başarı kazanılacaksa en önemli faktörlerden birinin yarım olmaması gerekiyor” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıErkan KaşErtaç özbir
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