Uzak Doğu sporlarına ilgi artıyor!

Kick boks antrenörü Caner Ertaş, “Öncelikle kick boks, dövüş sporu değildir, bir savunma sporudur. Dolayısıyla insanın içgüdüsünde kendini savunma ile ilgili bir his vardır. Kadınlar erkeklere kıyasyla, kick boksla kendilerini çok daha iyi savunduklarından dolayı özellikle bu sporu yapıyor. Bizler bununla gurur duyuyoruz.” dedi. Uzak doğu sporlarıyla ilgilenen sporcuların diğer branşlarda ki sporcularla kıyaslandıklarında daha tutarlı karar verdiklerini ifade eden Ertaş, “Özellikle kick boks yapanların yaşadıkları ortamın örf ve adetlerine daha uyumlu yaşam tarzları var. Günlük hayatlarını daha disiplinli şekilde yaşamaktadırlar. Her şeyden önemlisi hayatlarına dair aldıkları kararları daha sağlam zemine basarak kararlarını veriyor. Tekvando ve kick boks branşlarını uzun süre yapan sporcuların okul hayatlarındaki başarıları da düzenli oluyor. Antrenmanlarda uyguladıkları disiplinli yaşantıyı okul hayatlarında da sergiledikleri için geleceklerine daha başarılı şekilde yön verebiliyorlar. Zaten spor kültürü ve ahlakı ile büyüyen bir sporcunun dışarıda çok ahlaksız davranışlarıyla karşılaşmamız günümüzde mümkün değildir. Bu yüzden sporun insanlık için çok kıymetli ve saygıya değer bir yöntem olduğuna inanıyorum. Günümüz dünyasında yaşadığımız çoğu olumsuzluğu ele alırsak, her bireyin çok az da olsa kick boks ve tekvando branşlarını öğrenerek, kendilerini geliştirip karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı kendilerini savunmaları gerektiğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“5 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYABİLİRLER”

Ailelerin çocuklarını erken yaşlarda sporla tanıştırması gerektiğini kaydeden tecrübeli antrenör, “Tekvando branşı olimpik bir branş olması sebebiyle, kültür, fizik ve esnemelere yönelik ciddi bir çalışma gerektiriyor. Kick boks ve tekvando branşlarına insanlar 5 yaşından itibaren başlayabilir. Sonrasındaki bütün yaş grupları için sınır olmaksızın yapılması mümkündür. Eğer insanlar sürekli müsabakalara yönelen (müsabık) bir sporcu olacaksa kesinlikle düzenli uykuları olması gerekiyor. Beslenmelerine her yaşta dikkat ederek düzenli ve sağlıklı gıdalar yemeleri gerekiyor. Sporcunun sosyal hayatı da özellikle antrenörleri yakından ilgilendiriyor. İleriye yönelik yatırım yapan profesyonel sporcular sosyal çevrelerine, normal yaşantılarına bir nebze daha dur deyip, beslenme, uyku, eğitim düzenlerine ve antrenman programlarını yaşantılarına aks ettirerek devam ettikleri takdirde her türlü başarının sahibi olabilirler.” ifadelerini kullandı.

“HATIRI SAYILIR YERİ VAR”

Gelecek yıllarda Malatya’dan milli takıma çağrılan sporcu sayısının artacağını da ifade eden Ertaş, “Malatya tekvando ve kick boks branşlarında genel olarak çok saygı duyulan bir noktadır. İlimizin hatırı sayılır şekilde Türkiye Tekvando ve Kick Boks Federasyonlarında ayrı bir yeri var. Her iki branşında il temsilcileri, hakemleri ve antrenörleri bu branşlara çok ciddi yatırımlar yaparak çok kaliteli sporcular çalıştırmak ve yetiştirmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Dolayısıyla bu işe emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.