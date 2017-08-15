Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun maçtan sonra basın mensuplarıyla toplantı odasında buluştu. Karşılaşmanın hakemi hakkında sert sözler sarf eden Uygun, “İyi oynadığımız bir anda maalesef bir gol yedik, yediğimiz gol sonrasında da iyi oynamaya devam ettik. İkinci yarıda Dia çift daldı, maçın hakemi 40 metreden penaltı verdi. Mete Kalkavan maçın kaderinin değişmesine neden oldu. Yalandan fauller vermeleri, klasik hakem göstergesi, o yüzden Mete Kalkavan’a teşekkür ediyorum” dedi. Uygun, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyeti hakeme bağladıklarını belirtti. Bir gazetecinin “Geçen yıl UEFA’da fırtına gibi esen bir takım neden bu kadar geriye gitmiş bir hale geldi” sorusuna Uygun, “Ndaye ve Webo’yu kadromuzda tutamadık. Bu iki oyuncu bizim için çok önemliydi. Özellikle çok da kötü olmadığımızı belirteyim. Sadece eksiklerimiz var bunu da çalışarak aşacağız” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI