UYGULAMALI DOĞA KAMPINA BÜYÜK İLGİ!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor” projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbeyde 200’e yakın misafirin katılımıyla uygulamalı doğa eğitimi düzenlendi. Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mahir Karakaya, 4 gün süren kampın verimli geçtiğini söyledi.

“SPORCU KİMLİĞİ KAZANABİLİRLER”

Kent merkezinde yaşayan çoğu insanın daha önce ekstrem sporlarla hiç tanışmadığını hedeflerinin yaşlısıyla genciyle Malatyalı bütün vatandaşlara ulaşmak olduğunu kaydeden Karakaya, “Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yürüttüğümüz ‘Yaşam için Sağlık, Sağlık İçin Spor’ projesinin uygulamalı doğa eğitim kampının ilk adımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çocuklarımız 5 ayrı aşamada doğada temel eğitim, ilk yardım, yön bulma, çadır kurma ve yaşam hattı nasıl kullanılır gibi hususların ilk adımlarını uzman eğitmenlerimizin nezaretinde uygulayarak öğrendiler. Verimli geçtiğine inandığımız, geniş katılımlı toplam 4 gün süren güzel bir kamp gerçekleştirildi. Etkinliğe hazırlığımız 2 gün sürdü. İstanbul’dan gelen sporcularımız vardı. Kamptan önce eğitmen ve sporcu arkadaşlarımızla 1 günlük koordinasyon kampı gerçekleştirdik. Şehir hayatında bazı çocuklarımız ekstrem sporlara her an maalesef ulaşamıyor. Hedefimiz bütün Malatyalı çocuklarımıza ulaşabilmek. Belki küçük yaşlarda kendilerini olumlu yönde etkileyerek ileriki yaşlarda onların topluma daha faydalı bireyler olmalarına yardımcı olabiliriz. Doğa sporlarıyla ilgilenerek sporcu kimliği kazanabilirler. Sonraki aşamalarda Yeşilyurt Belediyesi daha kapsamlı şekilde talep ediyor. Büyük ihtimalle her ay bu tür etkinlikleri tekrarlayacağız. Bu anlamda yerelde bizlere destek veren yanımızda bulunan Yeşilyurt Belediyesi Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“3 TON TAŞIMA KAPASİTELİ”

Kamp içerisinde halat sistemiyle yaralıların nasıl taşındığını uygulamalı olarak gösterdiklerini kaydeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Üyesi sporcu Ramazan Kaya, “Devlet Su İşleri Kapılık Mevkii’nde yaralıları, engebeli arazide yukarı veya aşağıya nasıl sevk ederiz, sağlık görevlilerine nasıl yardımcı oluruz, diye bir hava hattı kurduk. Bu sistemde yukarıdan ‘örümcek çapası’ dediğimiz sağlamlaştırılmış 5-6 noktadan güvenlik alarak yaklaşık 3 ton taşıma kapasiteli hava hattını oluşturduk. İnce bir ip gibi görülebilir ama göründüğünden çok fazla sağlamdır. Acil durumlarda vakaya nasıl ulaşılır, nelere dikkat edilmelidir bu hususta çocuklarımıza uygulamalı şekilde eğitimler veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“HABERLEŞME KESİLDİĞİNDE BİR ANDA KAOS ÇIKABİLİYOR”

İnönü Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ercan Yetkiner ise acil durumlarda çocukların neler yapması gerektiği konusunda eğitim verdiklerini belirterek, “Malatya Esktrem ve Dağcılık Kulübü uygulamalı doğa eğitimi kapsamında bizlerden destek istediler. Arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemelerimizi sergileyerek acil durumlarda nasıl müdahale edilir çocuklarımıza anlatarak gösterdik. Su altında arama kurtarma ile ilgili bilmeleri gerekenleri kendilerine anlattık. Haberleşme sistemiyle ilgili deprem gibi afetlerde hangi aletler kullanılır hepsini anlattık. Bilindiği üzere depremlerde haberleşme kesildiğinde bir anda kaos çıkabiliyor. Mobil iletişim cihazları nasıl kullanılır anlatarak acil durumlarda neler yapmaları gerekiyor erken yaşlarda kendilerine uygulamalı olarak öğretmiş olduk.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi