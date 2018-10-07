Üstünlük komşu takımda!

Ligde 7 haftalık bölümde Y. Malatyaspor 11, Demir Grup Sivasspor’un ise 8 puanı bulunuyor. E. Y. Malatyaspor, ligde geride kalan 7 haftalık bölümde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet ile 11 puan topladı. Demir Grup Sivasspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 8 puan kazanabildi. Y. Malatyaspor, sahasında şuana kadar 3 maç oynadı. Sarı kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1’de mağlubiyet aldı. Sahasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’u 1-0’lık sonuçlarla mağlup eden Y. Malatyaspor, Atiker Konyaspor’a ise 1-0 kaybetti. Demir Grup Sivasspor ise şuana kadar deplasmanda 3 maç oynarken, bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar, 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

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Y. Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Pazar günü tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2’si Spor Toto 1.Lig, 2’si ise Spor Toto Süper Lig olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Spor Toto 1.Lig’de 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 kazanmıştı. Geride kalan sezon Süper Lig’de ilk yarı Sivas’ta oynana karşılaşma 2-0 Demir Grup Sivasspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci yarıda Malatya’da oynanan mücadele 1-0 Y. Malatyaspor’un galibiyetiyle tamamlandı.