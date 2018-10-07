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Üstünlük komşu takımda!

TFF 1. Lig ve Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasındaki müsabakalarda üstünlük misafir takımda. Kaplanlar 1 kez, Yiğidolar 2 kez güldü.

Üstünlük komşu takımda!

TFF 1. Lig ve Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasındaki müsabakalarda üstünlük misafir takımda. Kaplanlar 1 kez, Yiğidolar 2 kez güldü.

07 Ekim 2018 Pazar 13:50
Üstünlük komşu takımda!

Ligde 7 haftalık bölümde Y. Malatyaspor 11, Demir Grup Sivasspor’un ise 8 puanı bulunuyor. E. Y. Malatyaspor, ligde geride kalan 7 haftalık bölümde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet ile 11 puan topladı. Demir Grup Sivasspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 8 puan kazanabildi. Y. Malatyaspor, sahasında şuana kadar 3 maç oynadı. Sarı kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1’de mağlubiyet aldı. Sahasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’u 1-0’lık sonuçlarla mağlup eden Y. Malatyaspor, Atiker Konyaspor’a ise 1-0 kaybetti. Demir Grup Sivasspor ise şuana kadar deplasmanda 3 maç oynarken, bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar, 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

EN FARKLI YENİLGİ İRFAN BUZ ZAMANINDA!

Y. Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Pazar günü tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2’si Spor Toto 1.Lig, 2’si ise Spor Toto Süper Lig olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Spor Toto 1.Lig’de 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 kazanmıştı. Geride kalan sezon Süper Lig’de ilk yarı Sivas’ta oynana karşılaşma 2-0 Demir Grup Sivasspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci yarıda Malatya’da oynanan mücadele 1-0 Y. Malatyaspor’un galibiyetiyle tamamlandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSivassporMüsabakaTAKIM
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