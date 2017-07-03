03 Temmuz 2017 Pazartesi

USA Malatyaspor ‘Mutlu’ olacak!

Amerika’da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan ve bu yıl Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA Başkanlığına Teoman Mutlu seçildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:38
USA Malatyaspor ‘Mutlu’ olacak!

  Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptığı işlerle adından söz ettiren Malatyaspor USA’da Olağan Genel Kurulu yapıldı. İstanbul’da bir restoranda yapılan Genel Kurulun ardından Başkanlığa seçilen Teoman Mutlu, Genel Kurulun çok renkli geçtiğini kaydederek, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını temenni eden Mutlu, önemli işler yapacaklarını söyledi. Malatyaspor USA geçtiğimiz günlerde kurdukları futbol takımının başına Galatasaray’ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan’ı getirmişti.

HABER MERKEZİ
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