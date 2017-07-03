Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptığı işlerle adından söz ettiren Malatyaspor USA’da Olağan Genel Kurulu yapıldı. İstanbul’da bir restoranda yapılan Genel Kurulun ardından Başkanlığa seçilen Teoman Mutlu, Genel Kurulun çok renkli geçtiğini kaydederek, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını temenni eden Mutlu, önemli işler yapacaklarını söyledi. Malatyaspor USA geçtiğimiz günlerde kurdukları futbol takımının başına Galatasaray’ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan’ı getirmişti.

HABER MERKEZİ