18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Ürgüp kampında hazırlık maçı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un Nevşehir Ürgüp’deki yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Mavi beyazlılar Kepez Belediyespor ile oynadıkları hazırlık maçını 1 – 0 kaybetti.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:46
Ürgüp kampında hazırlık maçı

Mavi beyazlı ekip, ekinci etap hazırlıkları kapsamında Ürgüp’te güç kondisyon depoluyor. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcuların çalışmalarda hırslı ve istekli oldukları belirtildi. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Ürgüp’te hazırlık müsabakası oynadı.

“HAZIRLIK KAMPI ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR”
  Kepez Belediyespor ile karşılaşan mavi beyazlılar rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada orta saha oyuncusu Mustafa Maden geçirdiği sakatlık sonucu 90 dakikayı tamamlayamadı. Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Dursun Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Ürgüp’te verimli bir kamp süreci geçirmeyi planlıyoruz. Takımımızda futbolcuların istekli ve arzulu çalışması bizleri de memnun ediyor. İnşallah bu sezon ligde hedeflediğimiz başarıya ulaşırız. Burada bir hazırlık müsabakası oynadık ve bizim açımızdan oldukça faydalı geçti. Eksiklerimizi görmemiz bakımında da bu maçı kendi içimizde değerlendireceğiz” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya