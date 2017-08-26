Ürgüp kampının ardından Malatya’ya gelen mavi-beyazlı ekip, Yeşiltepe’de yaptığı çalışmalarla güç ve kondisyon depolamaya devam ediyor. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcuların çalışmalarda hırslı ve istekli oldukları belirtildi. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da hazırlık müsabakaları oynayacak. Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Dursun Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Ürgüp’te verimli bir kamp süreci geçirdik ve Malatya’ya döndük. Takımımızda futbolcuların istekli ve arzulu çalışması bizleri de memnun ediyor. İnşallah bu sezon ligde hedeflediğimiz başarıya ulaşırız” diye konuştu.

İHA