26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Ürgüp kampı bitti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ürgüp kampının ardından Malatya’ya dönerek yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:23
Ürgüp kampı bitti

  Ürgüp kampının ardından Malatya’ya gelen mavi-beyazlı ekip, Yeşiltepe’de yaptığı çalışmalarla güç ve kondisyon depolamaya devam ediyor. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcuların çalışmalarda hırslı ve istekli oldukları belirtildi. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da hazırlık müsabakaları oynayacak. Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Dursun Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Ürgüp’te verimli bir kamp süreci geçirdik ve Malatya’ya döndük. Takımımızda futbolcuların istekli ve arzulu çalışması bizleri de memnun ediyor. İnşallah bu sezon ligde hedeflediğimiz başarıya ulaşırız” diye konuştu.

İHA
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