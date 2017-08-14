Sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Malatya’da gerçekleştiren turuncu yeşilliler, ikinci etap kamp çalışmalarına Cumartesi günü bir araya gelerek Nevşehir’de başladı. Nevşehir’de 21 Ağustos’a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 tane de hazırlık karşılaşması oynayacak. Daha sonra Malatya’ya dönecek olan turuncu yeşilliler, sezon hazırlıklarına Malatya’da devam edecek. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Nevşehir Mustafa Otel’de kampa giren turuncu yeşilliler, antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular yarı sahada pas ve top kapma çalışmasını gerçekleştirdi. Bir hayli keyifli geçen antrenmanda, teknik direktör İsmail Tekin, futbolcularla yakından ilgilendi.

İHTİYAÇ DUYDUĞU AŞİKAR

Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Dursun Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Ürgüp’te 10 günlük bir kamp gerçekleştireceğiz. Takımımızda futbolcuların istekli ve arzulu çalışması bizleri de memnun ediyor. İnşallah bu sezon ligde fırtına gibi esen bir Yeşilyurt Belediyespor takımı izleriz. Malatya’mızın bir profesyonel takıma daha ihtiyaç duyduğu aşikar. Bu açığı kapatmak için en hazır takım Yeşilyurt Belediyespor diye düşünüyoruz. Umarım 2017-2018 futbol sezonu bizim için her açıdan güzel bir sezon olur” diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kamp programı kapsamında 15 Ağustos’ta Kepez Belediyespor ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Turuncu yeşilliler, 19 ve 21 Ağustos’ta da hazırlık karşılaşması oynayacak, kamp çalışmalarını tamamlayacak.

HABER MERKEZİ