“ÜRETTİK AMA GOLÜ BULAMADIK…”

Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup olmuştu. Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, “Bugün Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık." şeklinde konuştu.



"40 PUANIN ÜZERİNE ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız.” açıklamalarını yaptı. busabahmalatya.com