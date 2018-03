ÜNİVERSİTESPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ligde geçen hafta öne geçtiği karşılaşmada Hankendispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, gözünü Play off gurubundan yükselecek rakibinin kim olacağına dikti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor 11 Mart Pazar günü deplasmanda 1920 Maraşspor takımıyla karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı-beyazlılar yarın Kahramanmaraş’a hareket edecek. Ligde topladığı 17 puanla 10. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar gelecek sezonda BAL’a devam edebilmenin hesaplarını yapıyor. Takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sportif direktör Aziz Yiğit hedeflerinin Play off grubundan gelecek olan rakiplerini yenmek olduğunu söyledi.

Yiğit, "Futbolcularımız bugün yapacağı son antrenmanla kampa girecekler. Yarın sabah saatlerinde Malatya’dan Kahramanmaraş’a hareket edeceğiz. Sakatlıkları bulunan 3 oyuncumuz ve 1 cezalı oyuncumuz bulunuyor. Hafta boyunca oyuncularımız iyi şekilde hazırlandılar. Pazar günü iyi futbol oynayarak puan kazanmak istiyoruz. Ligde rakibin de bizimde bir iddiamız kalmadı. İnşallah sorunsuz ve sakatlıksız bir karşılaşma olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“BAL’a devam etmek istiyoruz”

Hedeflerinin play off grubundan gelecek olan takımı yenerek BAL’a devam etmek olduğunu kaydeden Yiğit, “Geçen hafta Hankendispor maçında 1-0 öne geçmemize rağmen bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Maç günü esen güçlü rüzgarı rakip takım arkasına aldı. Kalemize gelen tek topa mani olamadık. Yaklaşık 30 metreden kalemizde golü gördük. Ama muhtemel rakiplerimizin puan kayıp etmesi bizim için moral oldu. Bizim 5 rakiplerimizin 4 maçı kaldı. Zaten bizim şimdiki hedefimiz Play off grubundan gelecek olan takımı beklemek ve o maçta galip gelmek” diye konuştu. busabahmalatya.com