Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya takımları dün Yeşiltepe’de karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, mütevazi kadrosuyla mücadele eden İnönü Üniversitesine 2 – 1 yenilerek liderlik yarışında ağır yara aldı. İnönü Üniversitesi2ne galibiyeti getiren golleri Ebubekir Yardım ve Ramazan Çavuş kaydetti.

15.hafta mücadelesinde iki Malatya takımı, İnönü Üniversitesispor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un karşı karşıya geldiği müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, orta sıralardaki rakibi İnönü Üniversitesispor’a 2-1’lik skorla boyun eğdi.

Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan karşılaşmada ev sahibi takım İnönü Üniversitesispor’un gollerini 39’uncu dakikada Ebubekir Yardım, 63’üncü dakikada ise Penaltıdan Ramazan Çavuş kaydetti. Yeşilyurt Belediyespor’un golü ise 81’inci dakikada Özgür Dökmen’in ayağından geldi. 63’üncü dakikada Yeşilyurt Belediyespor’da defans oyuncusu Vedat Taşdemir’in ikinci sarı karttan, 74’üncü dakikada ise kaleci Mahir’in yedek kulübesinden küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp oyun dışı kaldığı müsabaka oldukça gergin bir atmosferde oynandı.

İnönü Üniversitesi sahaya Volkan, Fikret, Garip, Yunus, Cumali, Fatih, Miraç, Ramazan, Engin, Ebubekir Yardım ve Ebubekir Bozan on biriyle çıkarken, konuk takım Yeşilyurt Belediyespor ise Önder, Ziya, Vedat, Bedrettin, Ali, Erdem, Cuma, Sefa, Tolga, Yusuf Çelik ve Loris Meye on biriyle mücadele etti. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan İnönü Üniversitesi, dakikalar 39’u gösterirken yaşanan bir karambol sonrasında Kerem ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.



İlk yarı bu skorla tamamlanırken, maçın ikinci yarısında dakikalar 63’ü gösterirken defans oyuncusu Vedat büyük bir hata yaparak hem penaltıya sebebiyet verdi, hem de ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Ramazan golü atarak takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Yeşilyurt Belediyespor 81’inci dakikada Özgür ile 1 gol bulup farkı bire indirse de kalan süreler beraberlik golü için yetmedi ve müsabaka 2-1 İnönü Üniversitesispor’un üstünlüğüyle sona erdi.

FATİH AVCI