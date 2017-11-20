Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, 9. hafta karşılaşmasında Yeşiltepe Stadı’nda 1920 Maraşspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sezon başından itibaren ekonomik sıkıntılarla boğuşan, 3 oyuncusu ve teknik heyeti takımdan ayrılan İnönü Üniversitesispor, yaşadığı sıkıntılarla birlikte çıktığı 1920 Maraşspor karşılaşmasında rakibine kıyasla üstün oyun sergiledi. Yusuf Ziya Gündüz Alpaslan Eraslan, Muhammed Enes Eskici hakem üçlüsü yönettiği maçta Malatya temsilcisinin gollerini Engin Yıldız, Eray Baba, Uygar Taşkıran ve Cihat Vurmaz attı.

Kırmızı-Beyazlılar sahaya Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Buhara Emre Sevinç, Ömer Faruk Güleç, Ahmet Bezen, Engin Yıldız, Eraya Baba, Ömer Faruk Göldağı, Mehmet Aşıt on biriyle çıktı. Maçın 13. dakikasında penaltı golüyle 1-0 geriye düşen Malatya temsilcisi bu golden 5 dakika sonra skorda eşitliği yakaladı. Çekişmeli mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısı 1-1 bitti. İkinci yarıda 1920 Maraşspor karşısında oyunun hakimiyetini ele alan İnönü Üniversitesi skoru 4-1’e taşıdı. Son dakikalarında karşılıklı penaltı kararlarının çıktığı maçta 1920 Maraşspor skoru 4-2 yaptı. Malatya ekibi ise 90. dakikada Burhan Koç’un kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Müsabaka İnönü Üniversitesispor’un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

“SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ”

Öte yandan alınan galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Kulübü Sportif Direktörü Aziz Yiğit, “Her türlü sıkıntıya rağmen sergiledikleri iyi futboldan dolayı teknik heyet ve sporcu kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Sahada savaşarak iyi oyunla galip geldiler. Onlar bizi sahada mahcup etmediler bizde inşallah hafta içerisinde yaşanan ekonomik sorunları çözüme kavuşturacağız. Sonrasında yolumuzu daha emin şekilde devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ