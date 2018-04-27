Üniversitede Farkındalık Koşusu

Gerçekleşen yarışmaya Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Engelsiz İnönü Topluluğu ve Engelli Birimi Koordinatörü Nurhan Sevinç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım ve Engelsiz Birimi öğrencileri katıldı. Yarış Mediko önünde başladı ve bitişi de Mediko’nun önünde son buldu.

“EMPATİ KURMAK AMACIYLA…”

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım konuşmasında şunları kaydetti: “Amacımız bu etkinlikte tekerlek sandalyede hayatını devam eden kardeşlerimize bir nebze de olsa onların durumunu öğrenmek için empati kurmak amacıyla yapmış olduğumuz bir yarışmadır. İnönü Üniversitesinde Engellilerde Egzersiz Spor Bölümü eğitimimiz var. Bu bölümümüz Türkiye’de şu anda tek bölüm ve bu anlamda da bizim öğrencilerimiz gerçekten neler yapılması gerekiyorsa öncülüğünü yapıyor. Yine amacımız İnönü Üniversitesi içinde engelsiz bir yaşam sürdürmek ve bu anlamda bütün noktalara erişimlerimizi sağlayabilmektir. Bu anlamda da çalışmalarımızı Rektörlük nezdinde de devam ediyor. Ben hepinize başarılar diliyorum. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum.” Yarışma sonunda Ömer Çelik, Mehmet Ilkım ve Nurhan Sevinç yarışmacılara madalya taktı. (BÜLTEN)