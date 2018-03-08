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ÜNİVERSİTE’DE “AİKİDO” TANITILDI

İnönü Üniversitesi Aikido Topluluğu tarafından aikido sporunun tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Aikido eğitmeni Oğuz Özhan ve Arş. Gör. Haluk Ateş katıldı.

ÜNİVERSİTE’DE “AİKİDO” TANITILDI

İnönü Üniversitesi Aikido Topluluğu tarafından aikido sporunun tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Aikido eğitmeni Oğuz Özhan ve Arş. Gör. Haluk Ateş katıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 12:06
ÜNİVERSİTE’DE “AİKİDO” TANITILDI

Arş. Gör. Haluk Ateş yaptığı açıklamada aikido sporunun bir felsefe olduğunu belirterek, “Aikido sporun felsefesidir. Anlam olarak baktığımızda 'ai' iyi demek, 'ki' enerji dönüşümü, 'do' ise ahlak felsefesi demek. Uzakdoğu sporlarında 'do' yol anlamına geliyor. Bedensel enerjinin dönüşümü, karşı kişinin enerjisini geri kendisine yansıtmak; bu da uzun bir yol gerektiriyor yaklaşık olarak iki yıl çalışmak zorundasınız” dedi.

“7 İLE 70 YAŞ ARALIĞIDIR”

Aikidonun hemen hemen her kesime hitap ettiğini ifade eden Ateş “Aikido sporunun yaklaşık olarak yaş aralığı 7 ile 70 yaş aralığıdır. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Bu spor gücü kuvveti ne olursa olsun tamamıyla bütün kesime hitap ediyor. Teknik üzerine kurulu; karşıdaki kişi ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir önem arz etmiyor. Kişinin dengesini bozarak ya da karşı kişinin enerjisini kullanarak bizim uyguladığımız bazı teknikler söz konusu. Bu teknikler sonucu kişi enerjisini alıp mutlaka kendisine yansıtıyoruz” dedi. Bu spor sonucunda cesaretin ve özgüvenin tavan yaptığını belirten Ateş, bu sporda disiplin ve saygının ön planda olduğunu söyledi. Ateş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Aikido yaklaşık olarak elli ülkede yapılıyor. Türkiye’de 1980’lerden sonra bu spor ilgi başladı ve 2010’lardan sonra çok daha yaygın olmaya başladı. Son bir yıl içerisinde ise üniversitemizin Savunma Topluluğu bünyesinde Aikido Topluluğu kuruldu. Eğitimlerimize iki aydır devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin bu sporu yapmasını ısrarla talep ediyorum.” (HABER MERKEZİ) - Busabah Gazetesi

Son Güncelleme: 08.03.2018 12:23
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Aikido TanıtıldıHaluk AteşBUSABAH GAZETESİ
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