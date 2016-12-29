Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İnönü Üniversispor’un kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Kafkas yaptığı açıklamada, “Ligin ilk yarısında aldığımız sonuçlar ve oynadığımız oyun bizi memnun etti. Devre arasında transfer yapmayı düşünmüyoruz” dedi. Bölgesel Amatör Lig’deki ilk sezonunu 18 puanla 6.sırada tamamlayan Malatya ekibinde devre arası kamp çalışmaları 2 Ocak’ta Kale Göl Otel’de başlayacak. Kamp öncesi konuşan sarı siyahlı kulübün başkanı Emin Kafkas, ilk yarı değerlendirmesi ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

ENES FİLİZ’İN DURUMU...

Kafkas, devre arasında transfer yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekleyerek, “Devre arasında transfer yapma gibi bir düşüncemiz yok. Eğer üniversitemiz bünyesinde bize katılmak isteyen öğrencilerimiz olursa, bunu değerlendirebiliriz. Savunda forma giyen futbolcumuz Enes’in 1920 Maraş takımıyla bir görüşmesinin olduğunu biliyoruz. Ancak henüz bize gelmiş bir durum yok. Enes’in lisansı hala kulübümüzde. Biz gitmek isteyen futbolcularımızı zorla tutamayız. Önünü açmak için de elimizden geleni yaparız” diye konuştu.

KAFKAS, SUCU’YA CEVAP VERDİ!

Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu’nun “Bizden 2 puan aldılar ama rakiplerimizden puan alamadılar” yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Kafkas, “Bu konuyla ilgili konuşup da polemiğe girmek istemiyorum. Herkesin düşüncesine saygımız var. Ancak İnönü Üniversitesispor hiçbir kulübe iltimas ya da ayrıcalık göstermez, göstermeyecekte. Bizim için her kulüp aynıdır. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Günümüzde değilizdir, yenilmişizdir. Bunlar futbolda olan şeyler. Yeşilyurt bizi yendi ya da gol attı da bir itirazımız mı oldu. Ona bakarsanız Yeşilyurt da kendi rakibi olan Adıyaman’a yenildi” şeklinde konuştu. (İHA)

FATİH AVCI - HABER YORUM: Öncelikle iki Malatya takımının bu tarz açıklamalarla gündeme gelmesi hoş değil. Lakin burada İnönü Üniversitesi’nin bir suçu yok. Hem İnönü Üniversitesi’nin 5 katı para harcayacaksın, hem 1 milyonun üzerinde bütçen olacak, hem kendi rakibin Adıyaman’a yenileceksin sonra da ‘Üniversite yüzünden lider değiliz’ diyeceksin. Dursun Sucu’nun Üniversite’yi suçlayan açıklamasını okuduğumda inanamadım. Dün İnönü Üniversitesi Kulüp Başkanı Emin Kafkas’ın yaptığı açıklama hafif bile kalmış. Yeşilyurt yönetimi ve teknik heyeti önce ellerindeki sınırsız parayla hala neden rakiplerine 7 puan fark atamadılar onu açıklayacak sonra kalkıp ona buna çamur atacak. Sayın Sucu ve yönetimi acaba İnönü Üniversitesi’nin kendilerine bilerek yenilmesini, (Buna şike deniyor günümüzde) aynı Üniversite’nin Yeşilyurt’un rakiplerini yenmesini mi bekliyor?(Bu da teşvik oluyor) Ligin ikinci yarısında Üniversite – Yeşilyurt maçı var. Daha şimdiden 3 ihtimalli sonuca da şaibe karışmış durumda. İnönü Üniversitesi’nde zor şartlarda mücadele eden gençlerin emeğine yazık günah. Yeşilyurt’u yenseler vatan haini, yenilseler ölene kadar şikeci anılacaklar öyle mi? Eğer Yeşilyurt trilyonluk bütçesiyle 200 bin liralık İnönü Üniversitesi’ni yenmek için bu masa başı akıl oyunlarına başvuruyorsa yazıklar olsun böyle futbola da şampiyonluğa da!

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