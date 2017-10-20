Bölgesel Amatör Lig’in 4. haftasında sahasında 62 Pertekspor’a 3-0 mağlup olan İnönü Üniversitesispor, 11 Nisan maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 5. Haftasını maç oynamayarak bay geçirecek olan sarı-siyahlılar Murat Kurt nezaretinde Yeşiltepe’de antrenmanlarına devam ediyor. Dün öğleden sonra yapılan antrenmanda gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, çeşitli pas organizasyonların ardından antrenmanı sonlandırdı.

TELAFİ EDECEĞİZ

Antrenman öncesi takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, haftayı bay olarak geçirmenin avantajını kullanarak 11 Nisan maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yiğit, “ Şanlıurfa 11 Nisan maçının hazırlıkları ara vermeden sürdürüyoruz. Oyuncularımız iki günlük aranın ardından teknik direktör Murat Kurt nezaretinde antrenmanlara devam ediyor. Haftayı bay olarak geçirmenin avantajını kullanarak önümüzdeki maça çok iyi hazırlanıyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz olmaması bizi sevindiriyor. Tabii geçen hafta şanssız bir mağlubiyet aldığımız için de üzgünüz. Maçı izleyenler eminim fark etmiştir. Çok büyük bütçelerle kurulan 62 Pertekspor takımına karşı çok iyi mücadele ettiler. Ama bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendiremedik. İnşallah bu maçın telafisini 11 Nisan maçından üç puan alarak yapacağız.” ifadelerini kullandı.

HEDEF 2’DE 2

Ligde oynayacakları iki maçın hedef belirlenmesi adına çok önemli olduğunu dile getiren Aziz Yiğit, “Kafamızdaki şuan ki hedef önümüzdeki 11 Nisan maçından Allah nasip eder de galip şekilde dönersek içerde oynayacağımız Dersim maçı, bu sezonki hedefimizin belirlenmesi adına çok önemli bir adım olacaktır. Eğer üst sıralar için oynayacaksak, lider takımla aramızda 3-4 puan gibi bir farkı koruyabilirsek, devre arasında hocamızın belirleyeceği 3-4 nokta transfer yapmayı düşünüyoruz. Ama bu transferleri yapmamız için öncelikle üst sıralardaki yerimizi korumamız lazım. Futbolcu kardeşlerimize ve teknik heyetimize güveniyoruz. 11 Nisan ve Dersim maçından galip ayrılmak istiyoruz. Eğer bunu başarırsak devre arasındaki takviyelerle Allah nasip ederse üst sıralardaki yerimizi alırız. Aksi halde transfer yapmamızın çok fazla önemi olacağını düşünmüyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ