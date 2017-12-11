Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup 12. hafta maçında İnönü Üniversitesispor lider Adıyaman 1954 Spor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısını kalesinde 3 gol gören Kırmızı-Beyazlılar, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Adıyaman Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takımın gollerini Kaan (2), Luka ve Ahmet kaydetti. Salih Aytaç’ın yönettiği müsabakayı 3 bin dolayında Adıyamanlı taraftarın izlediği belirtilirken, ev sahibi takımda kaptan Mehmet Ali’nin girdiği bir ikili mücadelede kolunun kırıldığı ifade edildi. Adıyaman 1954 Spor aldığı bu galibiyetle takipçileri Dersim ve 62 Pertek’in puan kaybettiği haftayı oldukça karlı kapattı ve liderliğini sürdürdü. Müsabakayı değerlendiren İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, Adıyaman’ın müsabakaya oldukça motive olduğunu ve kötü oynadıkları maçı kaybettiklerini söyledi. Takım olarak iyi mücadele edemediklerini belirten Yiğit, “Müsabakanın başından sonuna kadar konuk takım üstündü ve bu üstünlüğünü sonuca da yansıttı. Karşımızdaki takım transfere büyük bütçeler harcamış ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdı. Ne diyelim hayırlısı olsun. Biz yolumuza elimizden gelen mücadeleyi vererek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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