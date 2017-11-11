Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta geçen hafta sahasında Araban Belediyespor’u 2-1 mağlup eden İnönü Üniversitesispor teknik sorumlu olarak yola Cafer Aypan ile devam etme kararı aldığı öğrenildi.

“SAYGI DUYUYORUZ”

Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan, futbolcu ödemelerindeki gecikmeden dolayı geçen hafta yönetime istifasını sunan Murat Kurt’un yokluğunda çıkılan Araban Belediyespor maçını kazanarak önemli bir başarıya imza atan kırmızı beyazlı kulüp, alt yapı antrenörü Cafer Aypan ve İsmail Timur ile yoluna devam edeceği belirtildi. Hafta sonu deplasmanda Hankendi takımıyla oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan İnönü Üniversitesi’nde kazanılan 3 puandan dolayı moraller yerinde. Kulüp Sportif Direktörü Aziz Yiğit yaptığı açıklamada, geçen hafta önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Geçen hafta Murat Kurt’un istifasını sunduğunu ve bu kararı saygıyla karşıladıklarını belirten Yiğit, “Murat Hocamız bize istifasını sundu ve saygı çerçevesi içerisinde teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Araban maçına Cafer ve İsmail hocamız nezaretinde çıktık. O maç öncesi Cumali Kılınç, Oğuzhan Akar ve Engin Bilici de maça çıkmama karı aldıklarını ilettiler. Geçen hafta aldığımız Araban galibiyetiyle önemli bir 3 puan aldık. Tabi o maçta takımın başında çıkan hocalarımız Cafer Aypan ve İsmail Timur’a teşekkür ediyorum. Alınan galibiyette onların çok büyük emeği var. Kalan maçlarımızda takımımızın başında yine bu isimler olacak. Ben de sportif direktör olarak kulübede olmaya çalışacağım. İnşallah alacağımız galibiyetlerle önümüzdeki haftalara daha umutlu bakarız” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ