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UMUT KASIMPAŞA MAÇINDA!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

UMUT KASIMPAŞA MAÇINDA!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 15:56
UMUT KASIMPAŞA MAÇINDA!

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı dolayısıyla İstanbul’da tedavi olan Issiar Dia katılmadı.
Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanın başında oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, Antalya maçının geride kaldığını, Kasımpaşa’yı yenerek yeni bir seri yakalamaları gerektiğini söyledi.


Daha sonra Kasımpaşa maçında sahaya süreceği on bire yarı sahada taktik bir çalışma yaptıran Erol Bulut, çift kaleyi sık sık durdurarak savunma ve hücumda yapılması gerekenleri anlattı.
Erol Bulut, taktik çalışmada defansta Doria’nın yerine Mina’ya, cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacak olan Issıam Chebake’nin yokluğunda ise Nijeryalı Sincere Seth’e sağ bekte görev verdiği görüldü.
Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporKasımpaşa
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