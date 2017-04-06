06 Nisan 2017 Perşembe

Ümraniye’nin gözü korktu!

Yeni Malatyaspor’un bu haftaki rakibi Ümraniyespor, ev sahibi olduğu için maçı 2500 kişilik ilçe stadında oynamaya karar verdi. Malatyalıların İstanbul’daki gücünü gören kırmızı beyazlılar, tribündeki Malatya baskınını engellemek için temsilcimize sadece 150 kişilik yer ayırdı.

06 Nisan 2017 Perşembe 11:56
Ümraniye’nin gözü korktu!

  Ümraniyespor – Yeni Malatyaspor maçının yeri belli oldu. Daha fazla sayıda taraftarını bu maça götürmek isteyen Yeni Malatyaspor yönetiminin karşılaşmayı Olimpiyat Stadında oynamak istemesi talebi havada kaldı. Ev sahibi kulüp, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nın hem zemin hem de fiziki şartlar olarak yetersiz durumda olmasına rağmen maçı 2500 koltuklu eski statta oynama kararı verdi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da haftalık maç programında Ümraniye-Evkur Yeni Malatyaspor maçının Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynayacağı bilgisini paylaştı. Malatyaspor’a 150 kişilik yer ayıran kırmızı beyazlılar, Malatyalı futbolseverlerin İstanbul’daki taraftar çıkarmasını gördükten sonra böyle bir karar aldı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya