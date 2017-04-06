Ümraniyespor – Yeni Malatyaspor maçının yeri belli oldu. Daha fazla sayıda taraftarını bu maça götürmek isteyen Yeni Malatyaspor yönetiminin karşılaşmayı Olimpiyat Stadında oynamak istemesi talebi havada kaldı. Ev sahibi kulüp, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nın hem zemin hem de fiziki şartlar olarak yetersiz durumda olmasına rağmen maçı 2500 koltuklu eski statta oynama kararı verdi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da haftalık maç programında Ümraniye-Evkur Yeni Malatyaspor maçının Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynayacağı bilgisini paylaştı. Malatyaspor’a 150 kişilik yer ayıran kırmızı beyazlılar, Malatyalı futbolseverlerin İstanbul’daki taraftar çıkarmasını gördükten sonra böyle bir karar aldı.

FATİH AVCI