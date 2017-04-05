05 Nisan 2017 Çarşamba

Ümraniye mesaisi başladı

TFF 1. Lig’de lideri Yeni Malatyaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ümraniye maçının hazırlıklarına başladı. Pazartesi akşamı İnönü Stadı’nda çalışan sarı kırmızılılar dün ise Orduzu’da idman gerçekleştirdi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:46
Ümraniye mesaisi başladı

  Haftanın ilk idmanını İnönü Stadı’nda pazartesi akşamı saat 20.00’de Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılar, kısa bir yenileme yaptı. Elazığ karşısında alınan galibiyetin etkisiyle bir hayli moralli olan futbolcuların bazıları izinli oldukları gerekçesiyle idmanda yer almadı.

Dün ise Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde saat 16.00’da yorucu bir antrenman gerçekleştiren futbolcular, yaklaşık 2 saat süren ağır bir idman programı uyguladı. Sakat ve ağrıları olan futbolcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda istasyon ve koordinasyon çalışan futbolcular yine tam sahada pas ve ters top yaptı. Sakatlığı olan futbolcular salonda çalışırken, idman sonrası futbolcular tesislere döndü.

FATİH AVCI
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