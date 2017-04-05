Haftanın ilk idmanını İnönü Stadı’nda pazartesi akşamı saat 20.00’de Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılar, kısa bir yenileme yaptı. Elazığ karşısında alınan galibiyetin etkisiyle bir hayli moralli olan futbolcuların bazıları izinli oldukları gerekçesiyle idmanda yer almadı.

Dün ise Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde saat 16.00’da yorucu bir antrenman gerçekleştiren futbolcular, yaklaşık 2 saat süren ağır bir idman programı uyguladı. Sakat ve ağrıları olan futbolcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda istasyon ve koordinasyon çalışan futbolcular yine tam sahada pas ve ters top yaptı. Sakatlığı olan futbolcular salonda çalışırken, idman sonrası futbolcular tesislere döndü.

FATİH AVCI