Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı futbol ve aldığı galibiyetle öne çıkan takım Yeni Malatyaspor oldu. Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta Galatasaray-Kayserispor maçı dışında tamamlanırken, Osmanlıspor'u 3-1 yenen Yeni Malatyaspor zirvenin sahibi oldu. Sezona Ertuğrul Sağlam'la giren ve dikkat çeken transferler yapan Yeni Malatyaspor, sahasında Osmanlıspor'u yenerek lige 3 puanla merhaba dedi. Geçtiğimiz yıl özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Ankara temsilcisini 3-1 yenen Malatyaspor, zirveye yerleşti. Ligde ilk haftanın son maçı bu akşam Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak. İki takımdan biri Yeni Malatyaspor'u geçemezse, sarı-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı Süper Lig'in ilk haftasını lider tamamlayacak.

Yeni Malatyaspor ile ilgili en çarpıcı başlığı ensonhaber.com kullanırken, “Editör Malatyalı olunca haberi manşet yapamadan geçemedik” diyen site, Malatya lige iyi başladı yorumunda bulundu. Ntvspor, “Yeni Malatya’dan Süper Başlangıç” manşeti gelirken, Hürriyet Gazetesi, “Malatya yabancılarıyla güldü” başlığını kullandı. Fanatik ve Fotomaç gazeteleri haberi ilk sayfadan duyururken, yayıncı kuruluş beninsport “Malatya 3 puanla başladı başlığını” attı.

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