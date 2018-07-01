Ulusal Lisans alan kulüp sayısı çoğaldı

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig'den Atiker Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir FK, Akhisarspor Belediye Gençlik ve Spor ile Spor Toto 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı; Spor Toto 1 . Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, TFF 2. Lig'den Kırklarelispor, Menemen Belediye Spor, Karagümrük, Sancaktepe Belediye Spor ve Tuzlaspor A.Ş. Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili diğer kulüplere eksikliklerini tamamlamaları için 30 günlük ek süre vermişti. Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için 27 Haziran 2018 tarihinde toplandı. Buna göre; Spor Toto Süper Lig'den Alanyaspor; Spor Toto 1.Lig'den Giresunspor, Altınordu A.Ş., Boluspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor Futbol Kulübü, Ümraniyespor; TFF 2.Lig'den Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Konya Anadolu Selçukspor, Pendikspor ve Sarıyer kulüplerinin verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans verildi.

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