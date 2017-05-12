8 Mayıs’ta Denizli’de başlayan Üniversiteler arası atletizm yarışmaları dün itibariyle sona erdi. Müsabakalara Malatya İnönü Üniversitesi adına katılan Serkan Doğan isimli sporcumuz Denizli’de yapılan 5000 metre yürüyüşte 20.0’lük derecesiyle bir önceki yılın Türkiye rekorunun kırdı. Buna karşın Türkiye ikincisi olan Serkan Türkiye’yi Çin’de düzenlenecek Üniversiad Oyunları’nda temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcunun eğitmeni olan İnönü Üniveristesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Ilkım, Serkan’ın bu başarısı ilham verici dedi.

ILKIM: YOL AÇICI BİR BAŞARI OLACAK

5 gündür Denizli’de olan sporcu kafilesiyle birlikte yer alan Ilkım, “Gerçekten önemli bir dereceyle Üniversitemiz ve ilimiz temsil edildi. Tabi bu bölgemizdeki diğer spor branşlarındaki yarışmacılar için de ilham verici bir başarı. Özellikle kendini motive etmekte, çalışma şartlarındaki olanaksızlıklarda demoralize olan gençlerimiz için Serkan iyi bir rol model oldu. Demek ki doğru ve etkili çalışmayla Malatya’dan da Türkiye rekortmeni çıkabiliyor. Hem sporcumuzu hem de antrenörlerimizi kutluyorum. Sporcularına daha iyi imkanlar sunma gayretinde olan devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarının devamı Çin’de altın madalya ile daha da anlam kazanacaktır” dedi.

FATİH AVCI