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UĞUR ''HEDEF LİGDE KALMAK''

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un kulüp başkanı Nurettin Uğur, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti. Uğur, “Gelecek sezon iyi futbolcuları transfer edip, Malatya’ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmak istiyoruz.”dedi.

UĞUR ''HEDEF LİGDE KALMAK''

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un kulüp başkanı Nurettin Uğur, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti. Uğur, “Gelecek sezon iyi futbolcuları transfer edip, Malatya’ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmak istiyoruz.”dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 14:01
UĞUR ''HEDEF LİGDE KALMAK''

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi temsilcisi İnönü Üniversitesispor kulüp başkanı Nurettin Uğur, ligde kalan maçlarda alabilecekleri en yüksek puanları almaları gerektiğini söyledi. Yeşilyurt Belediyespor ile aralarında 5 puan fark olduğunu, hangi takımın baraj maçı oynayacağının henüz belli olmadığını belirten Uğur, daha önce Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde mücadele eden 1932 Malatyagücü’ne destek verdiğini anımsatarak, “Kulüp başkanı Aziz Yiğit takımın başındaydı, takım BAL Ligi’ne çıkamadı. İnönü Üniversitesispor’u aldık. Satın almadan dolayı 15 bin TL bir alacakları var. Benim derdim Malatya’da Altınordu modelini oluşturup, futbolcu yetiştirmek.” dedi. Sezon başında sadece sporculardan değil, kendilerinden de kaynaklı hataların olduğunu ifade eden Uğur, şunları söyledi: “Beni daha önceden tanıyan sporcular iyi biliyor. Ödemeler 15 gün gecikti kimi antrenmana gelmedi, takımı bırakanlar oldu. ‘Herhalde bunlar Para ödemeyecekler’ deyip ayrılanlar oldu, bir kısmını da gönderdik. Bu sene ya baraj maçı oynayacağız ya da Yeşilyurt Belediyespor’un üzerinde tamamlayacağız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalırsak benim geniş bir projem var. Benim takımı takip etme zamanım yok, o nedenle Aziz hoca takımın başında. Burada bazı hatalar oldu ancak önümüzdeki sene bu hatalara düşmeyeceğiz”

“İYİ BİR ALTYAPI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Uğur, gelecek sezon geniş kapsamlı çalışmalar yaparak, iyi bir bütçeyle lige hazırlanacaklarını kaydederek, “İyi futbolcuları transfer edip, Malatya’ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmak istiyoruz. Buna göre altyapı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Altınordu gibi çalışma yaparak, Avrupa fonlarından destek alıp, iyi bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Bu sezon ligde kalırsak, daha sonra yol haritamızı çizeceğiz. Futbolcularımızım sezon sonuna kadar 6 maç alacakları var, diğer ödemeleri yapıldı. Futbolcularla da görüştüm, ‘takımı ligde bırakın prim vereceğim’ dedim. 60 bin TL olan bu primi 100 bin TL’ye de çıkarabilirim ama takımın ligde kalması lazım. Gelecek sezonda hiç kimseye ödün vermeden kendi göbeğimi kendim keseceğim. Şampiyon olacak bir takım kurmak istiyorum. Bu noktada da Aziz Yiğit hocamız yanımızda olacak. Bir hata yaptık ama bir daha bu hatayı yapmayacağız” diye konuştu. ÖMER ALİ DELİBAŞ - busabahmalatya.com

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